Oblačno vrijeme s kišom, moguća i grmljavina



FHMZ

Dž. R.

5.2.2026

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a ponegdje je moguća i grmljavina. Na vrhovima planina sa snijegom. Poslije podne u većem dijelu Bosne se očekuje prestanak padavina. 

Intenzivnije padavine u sjevernim, zapadnim područjima Hercegovine i ponegdje na jugozapadu Bosne. Vjetar prije podne, umjeren do jak južni i jugozapadni, a tokom dana će i oslabiti. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 6 do 12, na jugu i sjeveroistoku zemlje do 14 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne, postupan prestanak padavina. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 8 stepeni.

Biometeorološka prognoza je nepovoljna, pri tome će opšta slika biti lošija u Hercegovini, jugozapadnoj Bosni i Krajini. Pogoršanje vremena, uz jako južno strujanje, kod osjetljivih osoba će uzrokovati poteškoće u vidu glavobolje, nervoze, reumatskih i bolova na mjestu povreda, nesanice. 

Preporučljivo je reducirati aktivnosti i boravak na otvorenom. U unutrašnjosti će biti neznatno ugodnije, usljed manje padavina, ali također uz povremeno jači jugo, što će stvarati probleme hroničnim bolesnicima i meteoropatama.

