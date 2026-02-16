Narednih dana oblačno s kišom, susnježicom i snijegom

U Bosni i Hercegovini prijepodne će preovladavati umjerena oblačnost.U drugoj polovini dana novo naoblačenje sa zapada koje će od poslijepodnevnih sati uvjetovati kišu koja će u noći na utorak prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar slab, južnog i jugioistočnog smjera. U noći vjetar prelazi na sjeverni smjer. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 8, na jugu do 11 stepeni.

Visina snijega u 07.00 sati (cm): Bjelašnica 223; Čemerno 9; Han Pijesak 8; Ivan Sedlo, Tuzla 4; Sokolac 3.

Količine padavina u protekla 24 sata (mm): Bjelašnica 29; Zvornik 27; Bijeljina 22; Srebrenica, Trebinje 19; Zenica 18; Tuzla 15; Sokolac 13; Han Pijesak, Sanski Most 12; Prijedor 11; Banja Luka, Ivan Sedlo, Sarajevo 10; Bileća, Gradačac 9; Čemerno, Gacko 7; Jajce, Mrkonjić Grad, Rudo 6; Mostar, Višegrad 5; Livno 2 i Drvar 1.

Na jugu zemlje kiša

U utorak, 17. februara, snijeg ili susnježica će padati uglavnom prijepodne, a na jugu zemlje kiša. Padavine prvo prestaju u Krajini, a potom na istoku zemlje. U drugom dijelu dana većinom bez padavina i postupno smanjenje oblačnosti. Vjetar će biti slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Prijepodne će biti i jakih udara vjetra. U noći na srijedu vjetar mijenja smjer na jugo. Jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 3, na jugu do 6, a najviša dnevna uglavnom između 3 i 8, na jugu zemlje do 11 stepeni.

Po kotlinama magla

U srijedu, 18. februara, više sunčanog vremena prijepodne. Po kotlinama će biti i magle. U poslijepodnevnim satima novo naoblačenje sa zapada koje će tokom noći na četvrtak uvjetovati slabu kišu. Na planinama će padati i snijeg. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog mjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 4, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12 stepeni.

U četvrtak, 19. februara, u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa slabijom kišom prijepodne. Jače padavine se očekuju od poslijepodnevnih sati i tokom noći na petak. U ranim jutarnjim satima u petak očekuje se prelazak kiše u snijeg. Vjetar će biti umjeren i jak, sa olujnim udarima, južnog smjera. U noći na petak vjetar postepeno prelazi na sjever. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 6, na jugu zemlje do 9, a najviša dnevna uglavnom između 9 i 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.