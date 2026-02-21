NAJAVA METEOROLOGA

U Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost

Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 12 °C

U Sarajevu pretežno oblačno vrijem. Anadolija

A. O.

21.2.2026

U Bosni će danas preovladavati pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. 

U jutarnjim satima ponegdje u Bosni je moguć slab snijeg. Krajem dana i tokom noći u nizinama centralne, istočne i sjeverne Bosne očekuje se kiša ili susnježica, a u višim područjima slab snijeg. 

Na jugu i jugozapadu slaba do umjerena bura, a u ostatku zemlje slab zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 0 do 6, na jugu do 12 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima je moguć slab snijeg. Krajem dana i tokom noći u nižim dijelovima grada kiša ili susnježica, a u višim snijeg. Jutarnja temperatura oko -2, a dnevna oko 2 °C.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
# METEOROLOZI
# BIH
