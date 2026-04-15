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NA DANAŠNJI DAN

Prije 34 godine formirana Armija RBiH

Danas je srijeda, 15. april/travanj 2026. godine, do kraja godine preostalo je još 260 dana

Armija RBiH. Avaz

I. P.

15.4.2026

Na današnji dan 1992. godine formirana je Armija RBiH od jedinica Teritorijalne odbrane BiH i organiziranih dobrovoljaca, kao odgovor na agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Armija RBiH bila je zvanična oružana snaga RBiH, međunarodno priznate i suverene zemlje, predvođena vrhovnim komandantom i predsjednikom Republike Bosne i Hercegovine rahmetli Alijom Izetbegovićem.

Samo zahvaljujući najhrabrijim sinovima i kćerima ove zemlje, pripadnicima i pripadnicama oružane sile, u čijem sastavu su zajedno bili i Bošnjaci i Hrvati i Srbi i ostali građani ove zemlje, Bosna i Hercegovina je opstala, te je i danas garant naše slobode i prosperiteta.

Opstanak Bosne i Hercegovine je najveća pobjeda Armije RBiH. Dok u Evropi i svijetu bujaju populizam, a jača krajnja desnica, važno je prisjetiti se da je Armija Republike Bosne i Hercegovine bila nastavljač slavne antifašističke tradicije i da je kao takva učestvovala na vojnoj paradi u povodu Dana pobjede nad fašizmom 9. maja 1995. godine.

Dan Armije predstavlja kontinuitet, ne samo održavanja Oružanih snaga, koji su nasljednici Armije, nego i održavanja same države BiH.

Leonardo da Vinči. Wikipedia.org

Rođen italijanski slikar Leonardo da Vinči, najistaknutiji um renesanse

1452. - Rođen Leonardo da Vinči (Leonardo di ser Piero da Vinci), italijanski slikar, vajar i graditelj. Leonardo je bio najistaknutiji um renesanse koji je spojio srednjovjekovno enciklopedijsko znanje s egzaktnom modernom metodom opažanja. Slikarstvo je učio kod Verokija, naslikavši na njegovom "Krštenju Hristovom" anđela koji kleči. Slijedile su zatim: nedovršene kompozicije "Poklonjenje kraljeva" i "Sveti Jeronim", slike "Bogorodica u pećini" i zidna slika "Posljednja večera", prvo monumentalno djelo visoke renesanse, u kome su savršeno povezani likovi u pokretu, s izrazom dramatskog uzbuđenja. Leonardovom firentinskom razdoblju pripada čuveni portret "Mona Lize Đokonde", njegovo najpoznatije djelo, danas izloženo u pariskom muzeju „Luvr“ iza neprobojnog stakla. U drugom, milanskom periodu, nastale su slike "Sveta Ana s Bogorodicom i Isusom" i "Sveti Jovan Krstitelj". Od Leonardovih vajarskih radova nije sačuvan nijedan, pa se o njihovom izgledu može suditi samo prema crtežima i studijama. Područje njegovih naučnih istraživanja obuhvata još i matematiku, fiziku, mehaniku i anatomiju, a u nauci o umjetnosti glavno djelo mu je "Traktat o slikarstvu", koje sadrži njegova zapažanja, zaključke i pouke o slikanju. Do danas je sačuvano sedamdeset njegovih slika. Misli i ideje o slikama, arhitekturi, mehanici i ljudskoj anatomiji Leonardo je zapisivao na specifičan način, u zbijenim linijama napisanim kao odraz u ogledalu, kako niko ne bi mogao da pročita. Te sveske su sadržavale mnoge inovativne ideje, uključujući planove za leteću mašinu, bicikl i crtež fetusa u materici, kao i crtež ljudskog skeleta.

1489. - Rođen Koca Mimar Sinan, najveći osmanski graditelj i glavni arhitekt u službi trojice sultana: Selima I, Sulejmana Veličanstvenog i Murata III. Njegova najpoznatija remek-djela su džamije Selimija u Edirneu i Sulejmanija u Istanbulu. Izgradio je ukupno 334 objekta, od čega su 84 džamije, a uporedo je i obučavao mnoge asistente, među kojima su Sedefkar Mehmed aga koji je izgradio Džamiju sultana Ahmeda, poznatiju kao Plava džamija, i Mimar Hajrudin koji je izgradio Stari most u Mostaru.

1764. - Umrla Žana Antoaneta Poason, poznata kao Madam Pompadur, izuzetno utjecajna ljubavnica francuskog kralja Luja XV. Od 1754. je snažno utjecala na državnu politiku i navela je kralja da uđe u sedmogodišnji rat u kojem je Francuska izgubila kolonijalno carstvo, ali je doprinijela usponu francuske kulture, pomažući enciklopediste, filozofe i umjetnike. Prije nego što je umrla utjecala je na kralja da u Francuskoj ukine rimokatolički jezuitski red.

1765. - Preminuo ruski naučnik Mihail Vasiljevič Lomonosov, enciklopedist svjetskog glasa i tvorac epohalnih otkrića u prirodnim naukama. Pokrenuo je naučnu oblast fizičke hemije, stvorio teoriju o stalnosti sastava hemijskih jedinjenja i teoriju svjetlosti i sagorijevanja, koja je bila ispred nauke njegovog vremena. Objasnio je prirodu polarne svjetlosti i plovećih ledenih bregova. 

Henri Džejms. Poetryfoundation.org

Rođen američki pisac Henri Džejms

1843. - Rođen američki pisac Henri Džejms (Henry James), tanan i prodoran psiholog, koji je u realističkom maniru precizno analizirao običaje, postupke i navike američkog i evropskog društva, uvijek u potrazi za moralnim vrijednostima. Pred kraj života, 1915. godine, postao je britanski državljanin. Djela: romani "Roderik Hadson", "Amerikanac", "Dejdži Miler", "Portret jedne lejdi", "Tragična muza", "Bostonci", "Golubija krila", "Ambasadori", "Zlatna djela".

1888. - Umro engleski pisac i književni kritičar Metju Arnold (Matthew), značajan estetičar, profesor poezije u Oksfordu, koji je s gledišta klasične književnosti žestoko osporavao barbarstvo, filistarstvo i provincijalizam engleske literature 19. stoljeća. Djela: zbirke "Pjesme", "Nove pjesme", eseji "Kultura i anarhija", "Književnost i dogma", "Kritički eseji".

1912. - Na prvom putovanju iz Velike Britanije u SAD u ledeni brijeg u sjevernom Atlantiku je velikom brzinom naletio tada najveći i najluksuzniji putnički brod "Titanik". "Nepotopivi brod", kakvim je smatran, potonuo je za samo dva sata i 20 minuta. Život su izgubila 1.523 od 2.224 putnika, a s njima i Edvard Džon Smit (Edward John Smith), kapetan "Titanica", kao i Tomas Endrjus (Thomas Andrews), irski poslovni čovjek i brodograditelj, glavni projektant „Titanica“.

1923. - Inzulin, koji je otkrio kanadski ljekar Frederik Grant Banting (Frederick), postao dostupan pacijentima oboljelim od dotad neizlječive šećerne bolesti.

1938. - Rođena Klaudija Kardinale (Claudia Cardinale), italijanska glumica koju je producent Franko Krisaldi (Franco Cristaldi) odabrao kao zamjenu Sofiji Loren (Sophia) i Đini Lolobriđidi (Gina Lollobrigida), koje su se obje preselile u Holivud. Postala je zvijezda u Italiji, ali i van nje, početkom 1960-ih, prvenstveno zahvaljujući ulogama u filmovima „8½“ (1963.) i „Bilo jednom na Divljem zapadu“ (1968). Ipak, Kardinale nije nikad doživjela istu popularnost kao Loren i Lolobriđida.

1949. - Umro američki filmski glumac Volas Biri (Wallace Beery), koji se proslavio ulogama priprostih ljudi, pijanica, kauboja, kopača zlata, boksera… Igrao je u gotovo 250 filmova. Filmovi: "Grand hotel", "Viva Vilja", "Večera u osam", "Šampion" (nagrada Oskar), "Čovjek iz Dakote", "Zlato iz Singapura".

Razija Mujanović. Portalnovosti.com

Razija Mujanović, najbolja bh. košarkašica svih vremena, slavi 59. rođendan

1967. - U Ratkovićima, mjestašcu između Tuzle i Brčkog, rođena je Razija Mujanović, najbolja bosanskohercegovačka košarkašica svih vremena i jedna od najboljih košarkašica svih vremena u svijetu. Italijanski časopis „La Gazzetta dello Sport“ tri puta ju je izabrao za najbolju košarkašicu Evrope, 1991., 1994. i 1995. Godine 2017., Razija Mujanović je uz Šakila O'Nila (Shaquill O'Neal), Dinu Rađu, Mikija Berkovića (Mickey Berkowitz), Valdisa Valtersa i Dušana Ivkovića ušla u FIBA-inu Kuću slavnih. Mujanović je košarkašku karijeru započela u Jedinstvu iz Tuzle, ekipi s kojom je postala i evropski klupski prvak 1989. godine. Nakon Jedinstva okušala se i u brojnim klubovima u Italiji, Španiji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Brazilu i Americi. Nastupala je Razija i u najboljoj ženskoj ligi na svijetu - WNBA, 1998. godine, u dresu Detroit Shocka, a uspjehe je nizala i u reprezentativnom dresu, prvobitno onom bivše SFR Jugoslavije, a potom i u dresu BiH, od kojeg se oprostila 2007. godine.

1980. - Umro francuski filozof i pisac Žan Pol Sartr (Jean-Paul Sartre), jedan od tvoraca filozofije egzistencijalizma, koji je 1964. odbio Nobelovu nagradu za književnost. Tematizovao je ideju individualne slobode, izbora i egzistencijalnog projekta, stanovište o neizbježnosti angažiranja i odgovornosti pisca i čovjeka, egzistencijalnu psihoanalizu. Nastojao je da stvori sintezu egzistencijalizma i marksizma, a u književnosti koncept "angažirane literature". Djela: filozofski spisi "Bitak i ništa", "Imaginarno", "Egzistencijalizam je humanizam", "Kritika dijalektičnog uma", romani "Mučnina", "Putevi slobode", drame "Prljave ruke", "Nesahranjeni mrtvaci", "Đavo i gospod bog", "Iza zatvorenih vrata", "Bludnica dostojna poštovanja", "Zatočenici iz Altone", eseji "O Bodleru", "Šta je književnost", autobiografija "Riječi“.

1990. - Preminula švedska glumica Greta Garbo, najpopularnija zvijezda svjetskog filma. Spontana i veoma inteligentna, bila je simbol ženstvenosti i igrala je od 1921. do 1941., kada se povukla. Filmovi: "Poljubac", "Mata Hari", "Ana Kristi", "Kraljica Kristina", "Ana Karenjina", "Dama s kamelijama", "Marija Valevska".

2016. - Umro Ćazim Čolaković, bosanskohercegovački i sandžački pjevač narodnih pjesama. Bio je jedan od najboljih interpretatora sandžačke izvorne pjesme. Za njega su muzički kritičari govorili da je jedan od rijetkih pjevača koji u svom glasu i načinu pjevanja ima specifičnu i prepoznatljivu ornamentiku. Najviše je ostao upamćen po pjesmi “Zašto me ostavljaš ti” koju je snimio poslije susreta s Omerom Pobrićem, s kojim je sarađivao duže od 25 godina. Posljednje godine života proveo je u Njemačkoj. 

# ARMIJA RBIH
# HISTORIJA
# LEONARDO DA VINCI
# KNJIŽEVNIK
# NA DANAŠNJI DAN
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