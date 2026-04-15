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DISTRIKT

U Brčkom obilježen Dan Armije RBiH

Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe iskazano je duboko poštovanje prema šehidima i poginulim borcima

U Brčkom obilježen Dan Armije RBiH. Skupština Distrikta

FENA

15.4.2026

Polaganjem cvijeća na središnjem spomen-obilježju šehidima i poginulim borcima Armije RBiH u Brčkom je obilježen Dan Armije RBiH.

Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe iskazano je duboko poštovanje prema šehidima i poginulim borcima, kao i trajna opredijeljenost da se čuva sjećanje na njihovu žrtvu i doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.

Cvijeće su položili predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Damir Bulčević (predsjednik Naroda i Pravde), zastupnik Abdulah Iljazović (predsjednik Naše stranke), glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH Esed Kadrić (predsjednik SDA), poslanik Kemal Atić (predsjednik SDP), zastupnik Alija Denjagić, zastupnik Alden Krajnović (Narod i Pravda) te Egrin Huseinović (SDP).

Dan Armije Republike Bosne i Hercegovine ostaje trajni simbol hrabrosti, odlučnosti i borbe za slobodu, ali i obaveza svih generacija da njeguju vrijednosti mira, zajedništva i međusobnog uvažavanja, priopćeno je iz Skupštine Distrikta.

# BRČKO
# DISTRIKT
# DAN ARMIJE RBIH
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