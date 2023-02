Ef. Velić za Avaz.ba: Još više budimo ispunjeni i predani u svojim dovama

Velić je naglasio kako je u toj noći po mišljenju uleme, blagoslovljena majka hazreti Amina osjetila da je zanijela Milost svih svjetova Muhammeda, a.s.!

- Po Kalendaru ili Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, od akšama nastupa mubarek noć. To je prva noć uoči petka u svetom mjesecu redžepu (redžeb), a još je poznatija kao Lejletur-Regaib ili Noć želja.

- Tako je ispunjena prastara želja i pradavna dova Oca naroda, Allahovog poslanika Ibrahima, a.s., koji je učio dovu i koji je imao želju da Svemogući Allah njegovim potomcima i narodu njegovom pošalje poslanika koji će biti od njih i koji će im govoriti ajete Allahove, koji će ih Knjizi i Mudrosti podučiti i koji će ih očistiti. Tako je na ovu noć ispunjena želja Ibrahima, a.s., a povrh svega ova je noć svakako uoči petka - tako da je to i razlog više da budemo ispunjeni i predani u svojim dovama i svojim željama - ističe Velić.

Napominje da je u ovoj noći obavezno obaviti redovne namaze.

- Kur'an učiti, salavate na poslanika Muhammeda, a.s., donositi, učiti dove i moliti Allaha, dž.š., za lijepe želje i svaki hajr, kako sebi, tako svojoj porodici, svom džematu, narodu i cjelokupnom Ummetu Muhammedovu, a.s., a onda, nakon redovnog sna, obavezno na rani sabah ustati - kazao je Velić.