Stefanija kuha kao što sam ja dijelio asistencije, u kući je nogomet tema broj 1

Zvjezdan je ovih dana u Sarajevu sa porodicom, suprugom Stefanijom i sinovima Lukom, Nikom i Noelom. U ponedjeljak je posljednji put obukao dres Bosne i Hercegovine. Dres jedine mu domovine, iako su se na početku zvjezdane karijere za njega otimali i Njemačka i Srbija. On je zaigrao za BiH i svojim bravurama na zelenom terenu vjerovatno obilježio do sada najsjajniji period naše nogometne reprezentacije.

Luka, Niko i Noel vole Dinu Šukala i Mahira Beathousea

U Sarajevu ima mnogo prijatelja. Ali, najviše se druži sa “merlinovcima”, kako je nazvao svoje prijatelje Dinu Šukala i Mahira Sulejmanovića Beathousea.

- Djeca vole njih dvojicu. Vole kad odemo kod njih. Sad smo išli na žičaru i Mahir im je pokazivao kuću iz kabine. Nisu mogli da shvate kako Mahir ide kući kad mu je kuća u šumi. “Kako ćemo se tamo popeti”, bilo je komentara – govori Zvjezdan kroz smijeh.

Zanimalo nas je i je li se malo opustio kad je riječ o ishrani.

- Nisam se ja nikad sto posto držao neke stroge ishrane. Prve godine sam se udebljao, ali svjesno. I Stefanija fenomenalno kuha. Kad bih ocjenjivao, rekao bih da kuha kao što sam ja dijelio asistencije po terenu – potcrtava Zvjezdan.

E, ako je tako, onda Stefanija zaista vrhunski kuha.

- Jednom sam probala napraviti gravče na tavče, tradicionalno makedonsko jelo. Moja mama to, ipak, bolje kuha. Volim tradicionalnu kuhinju i djeca su oduševljena hranom u Bosni – ističe ona.

Lijepo ponašanje

Otkrili su nam i da Luka i Niko odavno gledaju tatine bravure na internetu.

- I Noel je u početku tražio igračke, ali je i on počeo tražiti tatu na internetu. I kad čuje ime Zvjezdan Misimović, lijepo se iznenadi. I drago mi je da djeca vole taj sportski način života, to ih uči disciplini, lijepom ponašanju – govori Stefanija, a Zvjezdan dodaje:

- Vole fudbal. Kod nas je u kući tema fudbal. Igramo, gledamo. Ne vršimo na njih pritisak, oni sami imaju volju.

Do kada će narod trpjeti



Iako je apolitičan, situacija u BiH Misimoviću nije nepoznanica.

- Situacija u BiH je teška. Mislim da ima kvalitetnih ljudi, pametnih, to se vidi. Dosta ljudi ode u inozemstvo, dobiju priliku da odu i da se negdje drugo dokažu, a odgovor na pitanje koji su razlozi zašto neko koči da BiH krene naprijed, sigurno je u pogrešno postavljenom sistemu. E, dokle će to tako ići i dokle će to narod trpjeti, to ne znam – dodaje Misimović.

S Bracom nisam u kontaktu

Pitali smo Zvjezdana i je li u kontaktu s Hasanom Bracom Salihamidžićem, sportskim direktorom Bajerna.

- Nisam. Igrali smo zajedno na početku, ali nikad nismo imali neki specijalan kontakt. Kad se vidimo, pozdravimo se, popričamo, svako ide svojim putem. Nije ni lako ostati u kontaktu – kaže on.