Za stan u Sarajevu od 100.000 KM, platit ćete 5.000 KM državi, a u RS svega 200!

Aktuelnim vlastima u Federaciji BiH puna su usta poboljšanja životnog standarda građana, sprečavanja iseljavanja, ali im nije palo na pamet da pristupe izmjenama porezne politike na promet nekretnina u FBiH. Jasno je da građani u BiH imaju dvije prioritetne brige, pronalazak posla, a nakon toga dolazi i stambeno zbrinjavanje. Ali, porez na promet nekretnina nije isti na nivou BiH.

Važeći propisi

Prema važećim propisima u FBiH, svaki građanin nakon što kupi stan, dužan je platiti i porez od pet posto od cijene nekretnine. Iako se ovo ne čini kao znatna suma, ona to ipak jeste, naročito kada se uzme u obzir porezna politika u RS i Distriktu Brčko. Porez na nekretnine u RS plaća se po stopi od 0,20 posto, dok porezna stopa za nekretnine u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost iznosi do 0,10 posto. U Distriktu Brčko porezna stopa iznosi od 0,10 do 0,20 posto.

U praksi to znači da, ako, primjerice, kupite stan u Sarajevu vrijedan 100.000 KM, platit će i 5.000 KM poreza, dok će za isti takav stan u Banjoj Luci platiti svega 200 KM!

Razlika je ogromna, posebno kada se uzme u obzir da nakon kupovine stana slijedi i opremanje. U ovom primjeru razlika je u 4.800 KM, a taj je novac dovoljan da se barem djelimično opremi stan.

Ekonomista Muris Čičić kazao je za „Avaz“ da, nažalost, u ovakvoj političkoj situaciji u BiH nije moguće govoriti o harmonizaciji propisa na nivou države.

- Ne možemo mi ništa dogovoriti na državnom nivou, poznato je da RS odbija bilo kakvu harmonizaciju propisa, a isto tako se ponašaju i pojedini kantoni u FBiH. S druge strane, uvijek je moguće raspravljati o tome je li neki porez visok ili ne – istakao je Čičić.