Petrić: Ovi izbori su pod žestokim tenzijama

Branko Petrić jučer je, šest dana uoči općih izbora u BiH, zvanično preuzeo funkciju predsjednika Centralne izborne komisije BiH. U intervjuu za “Dnevni avaz” govorio je o aferama koje se vežu za Komisiju, o umrlima na biračkom spisku i o tome ima li političkog utjecaja i pritisaka na CIK.

Konstruirane afere

Funkciju predsjednika preuzeli ste u vrijeme kad se CIK-u fakturiše odgovornost za manipulacije sa podacima za stotine lažnih registracija za glasanje iz inozemstva, ali i kad vlada nepovjerenje u CIK zbog brojnih drugih afera.

- Što se tiče afera, ja bih rekao da afera nema. Postoje određene situacije koje se parcijalno povezuju, toga je uvijek bilo, ali sada je eskaliralo. Meni nisu jasni motivi za to. Afere se pokušavaju iskonstruirati, a nažalost, neki koji imaju dijelom te interese, imaju pipke i u našoj instituciji, ali ona konstruktivna većina, koja se ponaša odgovorno, vjerujem da će i ove izbore, kao i ostale, privesti kraju u skladu sa standardima i zakonom.

Kako je moguće da niko ne zna koliko je imena umrlih osoba na Centralnom biračkom spisku i je li CIK mogao uraditi više u rješavanju tog problema?

- Niko ne zna koliki je taj broj, ali se taj problem preuveličava. Mi smo u velikom broju općina izvršili inventuru biračkog spiska i od općina koje su bile neažurne, zatražili smo da iščiste birački spisak, brišući s njega umrle osobe, što su oni i učinili. Nedavno smo mi iz CIK-a obišli 30 općina i detaljno razmatrali to pitanje te ustanovili da problem nije toliki. Također, ako bi u takvim slučajevima došlo do zloupotreba, to bi bilo jasno vidljivo.

Najslabija karika

Ipak, ima ljudi koji tvrde da su njihovi bližnji umrli prije nekoliko godina, ali da su još na spisku.

- Moguće je da ima pojedinačnih slučajeva i to treba riješiti i ne generalizirati stvari.

Vjerujete li da predstojeći izbori u BiH mogu biti fer i pošteni?

- Dosadašnji su uvijek ocjenjivani fer i poštenima i u Parlamentu BiH i od međunarodne zajednice, uz sve one hendikepe u zakonodavstvu. Ovi izbori su pod žestokim tenzijama i visokom temperaturom, ali sam uvjeren da će u krajnjoj liniji dobiti zadovoljavajuću ocjenu. Ako se u svemu ovome provedu bez nekakvih ponavljanja i incidenata i da se implementiraju rezultati, to će biti uspjeh.

I iz CIK-a su stizale ocjene da su birački odbori najslabija karika izbornog procesa. Kako stati ukraj pojedincima iz tih odbora za koje kažu da oni, a ne glasači, određuju rezultate izbora?

- Takva je ocjena. Sankcionirali smo ranijih godina stotine i stotine članova biračkih odbora. Za ovu godinu smo, u saradnji s Organizacijom za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE), pripremili jedinstvenu metodologiju obuke koju moraju da prođu članovi biračkih odbora. Sad općinske i gradske komisije imaju problem da im političke partije ne nominuju dovoljan broj članova odbora, što se nikad ranije nije desilo, ali vjerujemo da će taj problem biti riješen do dana izbora. Prije su se otimali za članstvo u biračkom odboru, a sada bježe od toga.

Je li CIK pod političkim pritiskom i utjecajem?

- Ako to posmatramo iz ugla prijetnji, galame i optužbi od kandidata koji su istovremeno nosioci najviših državnih funkcija da institucija radi kako oni zahtijevaju, onda jesmo pod nekim političkim pritiskom. No, pojedinačno, kad govorim u svoje ime, meni niko nije tražio niti se usudio tražiti nešto, jer svi znaju da ja primjenjujem zakon i to me drži na površini. E, sad, ako se moj stav poklapa sa zakonom, a isti se poklapa sa zakonitim stavom neke političke partije, to ne znači moju povezanost s tom partijom.

CIK određuje broj delegata u svakom kantonu iz svakog naroda

Hoće li se moći implementirati rezultati izbora prema sadašnjem Izbornom zakonu, a u svjetlu presude Ustavnog suda BiH u predmetu “Ljubić” i je li tačna informacija da se u CIK-u, pod pritiskom međunarodne zajednice, traži neko rješenje u tom pravcu?

- To su špekulacije. Mi imamo odredbu u zakonu da poslije svakog popisa CIK određuje broj delegata u svakom kantonu iz svakog naroda. Vidjet ćemo šta će biti. Ako ne bude nekog zakonskog rješenja do tada, mislim da će CIK morati, a bez obzira na to šta domaći ili međunarodni predstavnici mislili o tome, postupiti prema zakonu. Ako misle da ne trebamo to raditi, onda treba ukinuti te odredbe zakona. Mi imamo imperativnu obavezu, ne možemo odlučivati između toga hoćemo li ili nećemo određivati broj delegata. Zakon sada kaže da to radimo.

Ne bih prihvatio nešto nelegalno

Vaš kolega iz CIK-a Novak Božičković žalio se Sudu BiH da je Vaš izbor na čelo Komisije nezakonit. Kakvu odluku očekujete?

- Svako ima pravo da se žali. Ja sam legalista i nikad ne bih prihvatio nešto što je nelegalno i naravno da mogu očekivati samo zakonitu odluku.