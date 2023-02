Radončić: Denis Bećirović će osvojiti između 350.000 i 400.000 glasova najmanje

Na pitanje novinara šta očekuje od kandidature SBB-a i na kojim nivoima će nastupiti, Radončić je rekao:

- Stranka nastupa samostalno osim za člana Predsjedništva gdje smo jučer na našem Predsjedništvu donijeli odluku da podržimo kandidata opozicije gospodina Bećirovića. Mislim da je to veoma dobar potez da je to kandidat koji u ovom trenutku može da osvoji između 350.000 ili još bolje rečeno 400.000 glasova i to najmanje, jer iza njega zaista stoji jedna velika politička snaga više jakih stranaka i nekoliko regionalnih, kantonalnih stranaka. Mislim da je to šansa da u Predsjedništvu Bošnjaci dobiju novo lice i novu politiku.