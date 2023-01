FHMZ: Danas oblačno, sutra moguć snijeg

U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti, a ponegdje na sjeveru može pasti i malo kiše. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 8, a najviša dnevna od 7 do 14 stepeni.

Sutra moguć snijeg

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u Bosni i sa slabom kišom, a u višim područjima može pasti i malo snijega. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 15 stepeni.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, smanjenje oblačnosti i sunčanije. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 8 do 13, na jugu do 16 stepeni.