Preminuo još jedan državni policajac, njegove kolege u šoku

Bez mrlje

- To je momak koji nije imao mrlje u karijeri, radio je od 1994.godine. Nikad u životu ništa nije tražio, nije se požalio na bilo šta, sve svoje obaveze i zadatke je besprijekorno završavao. On je jedan od rijetkih u Direkciji koji je prošao obuku da vozi blindirana vozila koja se korise prilikom posjete predsjednika drugih zemalja kod nas. On je obično vozio ta blindirana vozila sa predsjednicima unutra, to je bio pokazatelj kakav je policajac bio. Nevjerovatno je kakav nas je čovjek napustio - kaže Mirvić.