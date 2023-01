Promovisano više od 700 diplomanata i magistara Univerziteta u Tuzli

Svoje diplome danas je preuzelo nešto više od 700 diplomanata i magistara svih fakulteta Univerziteta u Tuzli. Iz godine u godinu, sve je manji broj studenata na tuzlanskom Univerzitetu, stoga je, kaže rektorica Univerziteta, ovo alarm za bh. vlasti.

- Nažalost to je problem sa kojim se suočavamo posljednjih godina generalno u BiH, sa odlaskom mladih ljudi koji idu u potragu za boljim životom. To je pitanje kojim se svim trebamo pozabaviti, sa donosiocima odluka, sa predstavnicima privrede, jer to sam Univerzitet ne može riješiti ali se treba u to uključiti - rekla je Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

Među diplomantima bio je i Edin iz Srebrenika, kojem je kako kaže, malo i žao što su završili studentski dani.

- Pomiješani su osjećaji, bilo je lijepo studirati, sad kad je sve završilo, možda bi bilo lijepo da još koju godinu traje - naglasio je Edin Dugalić, diplomant Medicinskog fakulteta – Odsjek zdravstvenih studija Univerziteta u Tuzli.

Sretni su bili i roditelji i drugi članovi porodica svih diplomanata i magistara Univerziteta u Tuzli.