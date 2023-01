FHMZ: Danas pretežno oblačno, u kotlinama magla

U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera, a u Krajini na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a najviša dnevna od 7 do 14 stepeni.

Vrijeme za vikend

U subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana ili tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 8 do 14 stepeni.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslije podne. U jutarnjim satima ponegdje u Bosni je moguća slaba kiša. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se na jugu i sjeveru. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 11, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu do 17 stepeni.