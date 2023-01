Dodikov savjetnik Tegeltija: Naše je da to tražimo, a nadamo se da će i sud uvažiti

Prema njegovim riječima, to znači da će u žalbi, koja će biti upućena kada zaprime odluku CIK-a, tražiti da sudije donesu odluku koja će preinačiti odluku CIK-a u dijelu koji se tiče nevažećeg listića i glasova koji je dobila lista PDP-a.

Bit će stavljena tačka na izbor delegata

- Naše je da to tražimo, a nadamo se da će i sud uvažiti. To nije traženo u žalbi poslije prve odluke CIK-a, jer se to ne traži nikada u startu - rekao je Tegeltija.

Naveo je da su išli redovnim putem.

- S obzirom na činjenicu da organ kojem je to vraćeno na odlučivanje nije postupio prema uputama suda i očigledno ne želi da izvrši sudsku naredbu, u sporu pune jurisdikcije tražit ćemo da donesu takvu odluku i preinače odluku CIK-a u dijelu koji je sporan. Ako sud zauzme taj stav, bit će stavljena tačka na izbor delegata - kazao je Tegeltija.

Sud, dodao je, i pored takvog zahtjeva može da se odluči da opet poništi odluku i vrati CIK-u na ponovno odlučivanje.