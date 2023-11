Urušavali Dejtonski sporazum, bavili se korupcijom i širili ruski utjecaj: Kompletan vrh RS pod sankcijama SAD

Na američkoj crnoj listi nalaze se praktički svi visoki funkcioneri iz Republike Srpske. Sve je počelo 2017. godine s predsjednikom SNSD-a i RS Miloradom Dodikom te visokim funkcionerom SNSD-a Nikolom Špirićem.

U nastavku vam donosimo specijalni prilog "Dnevnog avaza" Crna lista.



Milorad Dodik je završio pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog podrivanja države, osporavanja Ustavnog suda BiH i kršenja vladavine prava, dok je dugogodišnji državni parlamentarac Nikola Špirić na ovoj listi zbog sumnje u visoku korupciju.

Sankcije protiv Milorada Dodika su proširene početkom 2022. godine, kada je pod njima završila i Alternativna televizija.

- Destabilizirajuće koruptivne aktivnosti Milorada Dodika i pokušaji urušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, motivirani vlastitim interesom, ugrožavaju stabilnost Bosne i Hercegovine i cijele regije - saopćili su iz ministarstva finansija SAD tada.

Podržala odluke

Na istom spisku se tada našao Dodikov savjetnik i bivši predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija, zajedno sa suprugom.

Druga najvažnija osoba u političkom životu RS Željka Cvijanović, članica Predsjedništva BiH, pridružila se ove godine šefu stranke na neslavnoj listi. Iako obnaša funkciju koja se ne tiče entiteta RS, ona se prije usvajanja antidejtonskih rješenja o nepoštivanju odluka Ustavnog suda i visokog predstavnika sastala s Miloradom Dodikom i potvrdila mu apsolutno slaganje u vezi s tim odlukama.

- Cvijanović je javno branila djelovanje nakon donošenja Zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH – naveli su iz ministarstva finansija SAD.

Zbog istog zakona kao i Cvijanović, na crnoj listi su završili i zvaničnici Vlade RS. Kao resorni ministar Miloš Bukejlović je podržao zakon u izlaganju pred Narodnom skupštinom RS, pozivajući istu da zakon usvoji zbog pokazivanja jedinstva RS. Premijer RS Radovan Višković je zbog promoviranja tog zakona bio samo još jedan od sankcioniranih. On je tada kazao da je to legitiman odgovor Ustavnom sudu BiH.

Sazivanje sjednice

Krivica predsjedavajućeg Narodne skupštine RS Nenada Stevandića bila je sazivanje sjednice na kojoj je donesen Zakon neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, ali i javno pozivanje na donošenje istog.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić završio je pod sankcijama SAD zbog promoviranja secesionističkih aktivnosti, jer je vodio proces usvajanja Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima RS, što bi poremetilo ovlaštenja državne Agencije.

- Zbog postojanja institucije na državnom nivou koja služi RS i FBiH, formiranje ove nove agencije na entitetskom nivou predstavlja opstrukciju ili prijetnju provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma – naveli su iz američkog ministarstva finansija.

Sklapanje poslova

Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva RS, također se pridružio svojim kolegama na crnoj listi. On se pod sankcijama našao zbog antidejtonskog djelovanja. Naime, on je zajedno s ministrom iz Hrvatske 2017. godine potpisao ugovor o izgradnji plinovoda od Hrvatske do Rafinerije u Bosanskom Brodu, koja je u vlasništvu ruske kompanije. Navodi se da su se tim potpisivanjem tog ugovora prekršili brojni sporazumi.

Zbog širenja ruskog utjecaja na crnoj listi su završila dva zvaničnika iz RS. Savo Cvijetinović je preko svoje kompanije BN Inžinjering omogućio ilegalni transfer helikopterskih motora proizvedenih u Ukrajini u Rusiju preko BiH. Duško Perović je kao šef predstavništva RS u Moskvi lobirao za susrete između Dodika i Putina, a posredovao je i između Dodika i ruskog milijardera, koji je sklopio profitabilne poslove s Vladom RS.

Direktor Uprave za geodetske i imovinske-pravne poslove RS Dragan Stanković sankcioniran je zbog podrivanja Dejtonskog sporazuma, jer se nalazio na čelu Agencije koja je bila odgovorna za Zakon o nepokretnoj imovini. Zbog sumnjivog dobivanja projekata u RS na crnoj listi se nalazio i Slobodan Stanković, no on je preminuo početkom ove godine.

Dodikova djeca

Kao ključni dio Dodikove mreže podrške i omogućavanja njegove korupcije označeni su njegov sin Igor i kćerka Gorica.

- Oni su uzimali javna sredstva RS i građana radi vlastitog bogaćenja. Podržavali su destabilizirajuće politike, djela i retoriku kojim se osporavaju i podrivaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter BiH, uključujući napade na Dejtonski sporazum i Ustav BiH – navedeno je tada.