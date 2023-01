Nezakoniti radovi na Marindvoru: Ko je dao dozvolu firmi "Palace Investments" za gradnju nebodera od 22 sprata

Kvadrant A je sporan zbog ove zgrade

Faruk Kapidžić, član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, za portal "Avaza" rekao je da Komisija nikad neće dozvoliti takvu gradnju.



- Ne znam kakva je to igra, kako neko može početi graditi bez dozvole. I sada Općina Centar to zaustavlja. Komisija neće nikada dozvoliti, a ni u ministarstvu nikad to nisam dozvolio. Kako se mijenjao regulacioni plan, kako su kupovali zemljište od Zavoda za izgradnju i čitava ta procedura to je sramotno. Ja te procedure u ministarstvu nikada nisam dozvolio - rekao je Kapidžić.

Naglasio je da su mu ti radovi sumnjivi, kao i dosta toga u Sarajevu.

- Oni su nešto počeli graditi, pa Općina sad to zaustavila, pa će im dati saglasnost nakon Nove godine. Bog zna šta rade. Sve je to sumnjivo, od inspekcije, do Kantona. Prije deset godina kada je vladala SDA bilo je katastrofalno, a sada je još gore - rekao je Kapidžić.

Kako kaže Kapidžić, Sarajevo je puno objekata koja su napravljena mimo dozvole.

- Ne samo da niko ne bude kažnjen, nego se ne zaustavlja gradnja. Ni projektant, ni izvođač, ni investitor nisu odgovorni ukoliko imaju građevinsku dozvolu. Ako nisu dobili tu dozvolu onda je odgovoran izvođač i nadzor. Projektant i investitor ne mogu biti odgovorni. Nadzor mora potpisati knjigu, a izvođač mora otvoriti gradilište - rekao je Kapidžić.