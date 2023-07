Zbog završnih radova na asfaltiranju Ulice Kranjčevićeva od danas je na snazi potpuna obustava saobraćaja. Saobraćaj će biti obustavljen do 29. jula i to od 8 do 16 sati.

KJKP „Rad“ će u spomenutoj ulici raditi na pripremi za asfaltiranje i asfaltiranju ulice od spoja s ulicom Fra Anđela Zvizdovića do spoja s ulicom Tešanjska.

Apel građanima da koriste alternativne saobraćajnice u navedenom terminu, kako bi se izbjegle bespotrebne gužve, saopćeno je iz Općine Centar Sarajevo.