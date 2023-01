Otišlo pola miliona ljudi iz BiH: Radnu snagu moramo uvoziti

U proteklih deset godina iz ove zemlje otišlo je oko pola miliona ljudi. Iako se očekivalo da će se odlasci smanjiti zbog pandemije, pa zatim i rata u Ukrajini, koji je Njemačku itekako destabilizirao, kao i cijelu Evropu, to se nije dogodilo. BiH napuštaju svi koji mogu. Koliko je riječ o trendu, a koliko o stvarnoj potrebi.

Život vani

Prema riječima analitičara, ima i jednoga i drugoga. Mnogi se žele okušati u "obećanoj zemlji", a privlačne su i Irska, Švicarska, Amerika... Stranci traže stručnu radnu snagu i najradije bi "usisali" sve, od medicinskih radnika, njegovatelja do građevinskih radnika svih vrsta.

Kada pričamo s onima koji su ovu zemlju zamijenili Zapadom, čujemo razne priče, ali jedno je nedvojbeno - nigdje se ne živi kao ovdje. Pritom se misli na ispijanje kava, druženja nakon posla, sportsku rekreaciju i slično. Vani je toga mnogo manje, posebno ako ste se našli u sredini u kojoj nema mnogo žitelja s Balkana. Iako oni koji su odlučili otići i zaraditi nešto tvrde da im to i odgovara.

Uz osnovni posao, pronađu i dodatni te tako uspiju osigurati da im ostane nešto novca sa strane, pa da se pošalje rodbini i prijateljima u domovinu. Naravno, nije više lako ni slati iznose kolike su prije slali iz dijaspore jer je cijena iznajmljivanja stana u Njemačkoj u samo godini dana porasla od 5 do 10 posto. Naravno, inflacija je dovela do rasta cijena prehrambenih proizvoda, tako da je i ta stavka skuplja nego ranije. A tek režije. Sagovornici ističu kako je manji problem poskupljenje od straha da bi mogli potpuno ostati bez grijanja, a to je onda katastrofa svjetskih razmjera.

Međutim, Njemačka je tvrd orah, bori se protiv svih vrsta krize i neumorno "usisava" radnike, među ostalima, i iz BiH. Čovjek koji kritički progovara o tome je historičar i politolog dr. sc. Tado Jurić.

- Mladi čovjek se neće vratiti nakon što provede nekoliko godina u Njemačkoj, nauči jezik, djeca mu krenu u školu- njegove su riječi. Također, on progovara i o jednom drugom fenomenu, a to je doseljavanje stranaca na ove prostore.