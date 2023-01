Bosanka Nela Lučić izvodi monodramu o bh. heroini u Italiji

To je, zapravo, njeno ratno svjedočanstvo o onome što su pretrpjeli njena porodica i ona. Bakira je bošnjačka heroina koja od rata do danas vodi borbu protiv zločinaca, ljudi koji su počinili stravične zločine silovanja.

Raj i rat

- U jeku je još jedan rat na evropskom kontinentu, a koliko ih je samo u cijelom svijetu trenutno. Bakirina priča me lično boli jer je otprilike bila mojih godina kad je počeo rat u BiH. Naposljetku, nemoguće je poistovjetiti se s nečim takvim ako to ne doživiš - navela je Lučić.

Iako je potresno postaviti jednu ovakvu priču na scenu, ipak je to neophodno, smatra ona.

- Na ideju da postavim ovu melodramu došla sam čitajući knjigu „Višegrad, mržnja, smrt, zaborav“ italijanskog autora Luke Leonea, prevedenu na bosanski jezik. U knjizi se nalaze razne priče s područja Višegrada, ali posebno me dojmila Bakirina priča, zbog herojstva koje nosi u sebi. A i Višegrad je sam po sebi posebna priča sa svojom slavnom Ćuprijom i Drinom, odrasla sam s tom imaginacijom i interesantno mi je bilo da uporedim te krajnosti: raj i rat - kazala je Lučić u razgovoru za „Avaz“.

Na bosanskom

- Ne mogu opisati koliko me bilo strah kako će predstava proći u Mostaru, jer je ova monodrama zamišljena na italijanskom jeziku i tako je režirana. Bilo ju je izuzetno teško i prevesti, moram to reći, jer jezik je živa stvar, a ja već previše vremena živim vani. Ali publika je bila dirnuta i zadovoljna, uključivši i rukovodioce Kulturnog centra Mostar, koji su ipak naglasili da je to bila moja prva izvedba na bosanskom jeziku - istakla je Lučić.

Predstava je izvođena u italijanskoj regiji Emilija Romanja prošle godine, kao i ove, zahvaljujući udruženju ISCOS, koje intenzivno sarađuje s BiH, nastupali su i u Rimu te Đenovi.

Lučić je glumila u nekoliko serija i filmova u Italiji, a okušala se i u Holivudu.

- Mislim da bih definitivno voljela glumiti u što više izazovnijih projekata, bili to serija, film ili pozorište. Volim ja i humor, ali, ipak, kad izađeš iz kina ili teatra s nadahnućem, to je druga priča.

U Holivudu sam se okušala kao učenica glume, u nekoliko navrata. Nevjerovatno iskustvo koje je totalno promijenilo moj pristup glumi. Gluma je u Americi ozbiljna stvar, svaka im čast. Razmišljala sam puno da ostanem tamo da radim, ali ne, Evropa je zakon. Baština i raznolikost kultura koje imamo ovdje, oni ih samo mogu sanjati i praviti filmove o tome - rekla nam je Lučić.