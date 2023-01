Božićni prijem u Zenici: Prisustvovali zvaničnici grada, predstavnici vlasti i građani

Porodično zajedništvo i prijateljstvo

- Zamjećujemo da Božić u vremenu slavimo na tri nivoa: historijskom, tradicijsko-kulturnom i misterijskom. Sve tri imaju duboko značenje za kršćanske vjernike. Na historijskom nivou slavimo rođenje Kristovo kao historijske osobe. Vrijeme je tako njime obilježeno, kultura i civilizacija toliko njime nadahnute, da je jednostavno neizbrisiv iz ljudske historije. On je prisutan u temeljima zapadne civilizacije i kulture te svojom ljudskom univerzalnošću daleko nadmašuje tu istu kulturu i civilizaciju - istakao je don Topić.

Drugi nivo ovog blagdana je, naveo je, tradicijska, odnosno više kulturna te se i "na tom se nivou slavi Božić, oplemenjuje i produhovljuje porodično zajedništvo, podržava prijateljstvo, potiče dobrotvornost".

- U čovjeku se stvara neizreciv i neizbrisiv božićni ugođaj. Treći nivo je najvažniji za nas, kršćanske vjernike. To je nivo vjere. Bez nje Božić ne bi bio Božić. Početak je to novoga vremena, jer je Bog po Isusu ušao u vrijeme i postao s nama saputnik u historiji. To je neuništivo srce naše nade. Ispod naših kvaliteta i nedostataka, snažnija od rana i neuspjeha iz prošlosti, strahova i brige za budućnost, nalazi se ta istina da smo voljena djeca. Riječ je o ljubavi koja ne ovisi o nama; to je besplatna Božja ljubav koju smo upoznali i povjerovali. I zato ovo otajstvo Božića Kristova rođenja nema drugo objašnjenje, samo milost- podvukao je Topić.