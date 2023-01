Mostarski vatrogasci poručili: Diskriminirani smo!

Nakon što im je jučer na račune, umjesto punog iznosa na ime jednokratne novčane pomoći od 1.080 KM, uplaćeno 400 KM, mostarski vatrogasci, uposlenici gradskih vrtića te dijela administracije Gradske uprave Mostara svoje su nezadovoljstvo takvom odlukom iskazali protestom održanim ispred Vijećnice.



No, prema riječima Marinka Petrića, predsjednika Sindikata vatrogasaca Grada Mostara, osnovni razlog zbog kojeg su se odlučili na protest je izostanak komunikacije s čelnicima Grada. Druga stvar je činjenica da su nam umjesto 1.080 KM isplatili 400 KM, a znamo da u proračunu ima sredstava i mislimo da smo diskriminirani u odnosu na zaposlenike u Federaciji BiH, ali u Kantonu - rekao je on.

Podsjetio je na to da su do sada već pet zahtjeva uputili prema rukovodstvu Gradske uprave Mostara, među kojima je i onaj da se plaće isplaćuju do 10. u mjesecu, što oni ignoriraju.

- Održali smo i štrajk upozorenja, ali nikakav odgovor nismo dobili - rekao je Petrić.