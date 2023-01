Enver Imamović za "Avaz": Efendić ne zna da je to odjeća srednjeg vijeka

Šešir na glavi

Dodao je da je u pitanju austrougarska arhitektura.

- Po pitanju izgleda stare statue ne može pojedinac, ako nije upućen dovoljno u tu problematiku da on da komentar zato što, kako čujem dao je primjedbu da je smiješno da kralj ima "suknju", a on ne zna da je to odjeća srednjeg vijeka. To je antičko doba u srednjem vijeku. To nije suknja, to je odjeća. Suvišno je uopće to komentirati. To je stvar umjetnika, jer umjetnik kad radi statuu iz antičkog doba, iz srednjeg vijeka, iz asutrougarske, iz turske, on zna šta s čime ide. Naprimjer, ako pravi statuu od Huseina Gradaščevića ne može mu na glavu staviti šešir. To umjetnik zna i to je suvišan komentar koji daju primjedbu da izgleda kao neka suknja. Po pitanju tog spomenika imalo bi se mnogo šta reći – kazao je Imamović.