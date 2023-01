BIHAMK: Magla smanjuje vidljivost, pozivamo vozače na oprez

Radovi u tunelu

Granični prijelazi

Sporije zbog radova saobraća se i na dionici autoputa A-1 Zenica sjever-Zenica jug, kao i na magistralnom putu Živinice-Stupari.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog nastupajućeg praznika Nove godine danas od 12 sati do 4. januara 2023.godine do 24 sata zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Bosne i Hercegovine (na teritoriji RS-a do 03.01. do 24 sata).