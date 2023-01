Denis Bećirović, član Predsjedništva BiH, za "Avaz": Okrenimo se ekonomiji!

Denis Bećirović , član Predsjedništva BiH koji je do nogu dotukao Bakira Izetbegovića u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, u velikom intervjuu za „Dnevni avaz“ osvrnuo se na očekivanja nove vlasti u narednoj godini, ali i kazao šta građani mogu očekivati od novog sastava Predsjedništva.

Poboljšanje uvjeta

Kao članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine, cilj mi je ubrzati put naše domovine ka EU i NATO-u te raditi na izgradnji stabilnosti i sigurnosti u našoj državi u svakom smislu. Učinit ću sve što je u mojoj moći da naša država krene u smjeru promoviranja pozitivne politike da bi konačno došlo do pozitivnog zaokreta. Smatram da na prvom mjestu moraju biti bosanskohercegovački čovjek, njegova prava i interesi.

Izuzetno važno

- S obzirom na to da je vanjska politika jedna od najvažnijih nadležnosti Predsjedništva, gdje smatrate da su u tom pogledu pravljene ključne greške i šta će biti ciljevi Vaših diplomatskih aktivnosti?



- Mjesto Bosne i Hercegovine je u društvu slobodnih, demokratskih i razvijenih država. Vanjska politika je, zapravo, odraz unutrašnje politike i zato je izuzetno važno da među političkim akterima u Bosni i Hercegovini postoji svijest o interesima države u međunarodnim odnosima i volja da unutar BiH provode takve politike koje će jačati ugled naše države u inozemstvu. Svjedoci smo kako upravo loše politike unutar BiH godinama vode do urušavanja ugleda naše zemlje na međunarodnom planu, a pogotovo do stagnacije na evropskom putu. Stjecanje kandidatskog statusa za članstvo u Evropskoj uniji dodatno stavlja naglasak na potrebu ubrzanih reformi unutar Bosne i Hercegovine i to je šansa koju BiH ne smije propustiti.

- Zajedno s gospođom Cvijanović, glasali ste za imenovanje Borjane Krišto za mandatarku Vijeća ministara BiH, što je iz saveza SDA – DF dočekano teškim optužbama da ste stali na stranu Dodika i Čovića, pri čemu posebno ističu da niste insistirali na NATO putu kao uvjetu za podršku novoj mandatarki. Kako to komentirate?

- Alternativa formiranju novog Vijeća ministara BiH je gubljenje vremena ostankom najgoreg Vijeća ministara BiH u ovom stoljeću, sa Zoranom Tegeltijom (SNSD) na čelu, u tehničkom mandatu. To bi bila i izuzetno loša poruka za građane, ali i za naše prijatelje i partnere iz EU, koji očekuju brzo formiranje vlasti i intenzivan rad na realizaciji 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Bez toga ne može biti nikakvog napretka države BiH na evropskom putu, što bi cijelo bosanskohercegovačko društvo odvelo u stagnaciju. Valjda bi svima trebalo biti jasno da više nemamo vremena za gubljenje i da Bosna i Hercegovina mora ići naprijed. To je zadaća svih državnih organa. Stoga, još jednom ponavljam, NATO i EU put su neupitni prioriteti mog djelovanja, što je u skladu sa zakonskim odredbama i vanjskopolitičkim prioritetima.