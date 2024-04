Džo Bajden iskreno: Htio sam sebi oduzeti život

Radijski voditelj Hovard Stern (Howard) ugostio je predsjednika Džo Bajdena koji je otvorio dušu dok je pričao o vremenu kada su mu poginule prva žena i kći u saobraćajnoj nesreći, a otkrio je kako je razmišljao i o samoubistvu.

Očaj predsjednika

Naime, Bajden je dao slavnom radijskom voditelju iznenadni intervju tokom posjete Njujorku.

Kroz intervju, govorio je o svom očaju povezanim sa smrću supruge Nejli (Neilie) i njihove 13-mjesečne kćerke Nejomi (Naomi) u decembru 1972. godine.

Naveo je da nikada nije pio te da to ne ističe kao vrlinu nego jednostavno kao činjenicu.

- Uvijek smo imali alkoholna pića u kući. Ja sam samo htio piti i napiti se, a nikako se nisam mogao na to natjerati. Ako ste jednom bili na vrhu planine, mislite da više nikada nećete biti tamo, tako sam se barem osjećao. I samo nakratko, pomislio sam da možda jedan dan jednostavno odem do Delaware Memorial Bridgea i skočim, no imao sam dvoje djece i to me spriječilo - prepričao je u radio intervjuu uživo koji je iznenadio slušatelje. Iako je dao nekoliko intervjua otkako je preuzeo dužnost predsjednika, ovo pojavljivanje nije bilo uvršteno u njegov javni raspored, prenosi Daily Mail.

Radio kao spasilac

Proveo je četvrtak navečer u New Yorku, u kući glumca Majkla Daglasa (Michael Douglas), zatim je, prije nego što je odletio nazad u Bijelu kuću, svratio u studio na Manhattanu kako bi porazgovarao s legendarnim voditeljem radija Sirius XM. Također, otkrio je neke novosti tokom intervjua kao da bi bio sretan susresti se s Trampom (Trumpom) u debati.

Nadalje, Stern i Bajden dotaknuli su se i perioda kada je Bajden bio romantično dostupan. Kako tvrdi aktuelni američki predsjednik, u to je vrijeme, kao senator, bio i na popisu deset najpoželjnijih američkih neženja.

Kroz intervju, Bajden je prepričao kako je radio kao spasilac u pretežno crnačkoj četvrti u Delawareu. Ispričao je kako je iz nevolje izvukao šestero ljudi.

- Jeste li ikad spasili nečiji život dok ste bili spasilac? - upitao ga je Stern, na što je Bajden odgovorio da se to desilo čak nekoliko puta.

Stern, koji je u prošlosti intervjuirao Trampa, nije ulazio u suđenje s Stormi Denijels (Stormy Daniels) koje je trenutno u toku, no spomenuo je zloglasni napad na Kapitol.

- O čemu mi raspravljamo? Tramp je podigao slušalicu i htio lažirati izbore. Dajte mi 11.000 glasova, to su bile njegove riječi. Ne znam kako bilo koji Amerikanac koji voli ovu zemlju može glasati za njega. Kraj rasprave. Ne možeš se kandidirati ako misliš namjestiti izbore - zaključio je Stern.