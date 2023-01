U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niskih oblaka. Vjetar slab južno smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, a najviša dnevna od 12 do 18 stupnjeva.

U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u nižim dijelovima grada magla i niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna temperatura oko 12 stupnjeva.