SDA botovi se okomili na popularni bh. bend, iz Dubioze stigao odgovor: Hvala Sarajevo!

Sarajlije i brojne goste u Novu 2023. godinu uveo je jedan od najpopularnijih bosanskohercegovačkih i regionalnih bendova "Dubioza kolektiv".

Koncert je okupio veliki broj posjetitelja, no opet je bilo onih kojima se to nije svidjelo. Uglavnom su to SDA aktivisti i stranački botovi koji su se utrkivali ko će više oblatiti popularni bh. bend.

Članovima SDA je zasmetala "Dubioza" jer u svojim tekstovima govori protiv sistema i vlasti, one vlasti koju, za mnoge, simbolizira upravo Stranka demokratske akcije.

Iz SDA su navodili raznorazne razloge. Smetalo im je ozvučenje, rasvjeta, pa i psovke u tekstovima. Iz Dubioze su se oglasili na Facebook stranici, gdje su se zahvalili Sarajevu.

- Hvala Sarajevo, bili ste nevjerovatni - poručili su iz Dubioze.