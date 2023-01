FHMZ: Danas oblačno, poslijepodne razvedravanje

U Bosni će danas ujutro biti pretežno oblačno vrijeme , uz djelimično razvedravanje tokom dana. U jutarnjim satima i prije podne, po kotlinama i uz riječene tokove sa maglom i niskim oblacima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

Sutra razvedravanje

U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Tokom dana, smanjenje oblačnosti i sunčanije. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 8 do 15 stepeni.

U petak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a najviša dnevna od 9 do 16 stepeni.