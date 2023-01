FUCZ traga za pet turskih državljana za koje se sumnja da su potonuli u Savi

Mješoviti tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), sastavljen od pripadnika Federalnih specijaliziranih jedinica za spašavanje na vodi i pod vodom sa potrebnom opremom, čamcima i bespilotnim letjelicama, 28. decembra 2022. godine uključio se u potragu za nestalim turskim državljanima za koje postoji indicija da su se osam dana ranije utopili u rijeci Savi u mjestu Svilaj, nakon što se prevrnuo čamac na kome su se nalazili.

Kako je potvrđeno za portal "Avaza" iz FUCZ petero je nestalih - roditelji, dvoje djece i još jedna odrasla muška osoba.

Poslije izviđanja terena i prikupljenih informacija, te snimanja iz zraka bespilotnom letjelicom šireg područja od mjesta nestanka, započelo se sa vizuelnim pregledom iz čamaca i pretragom na širem toku rijeke Save.

Potraga se odvijala uzvodno od mjesta nestanka do Brusnice Male u dužini od 18 km. Pregledana je i desna obala Save, uzvodno od mjesta Skela, 14 km u pravcu prema Bosanskom Brodu, tačnije do mjesta Brusnica Mala i nizvodno desnom stranom obale od mjesta Skela do Novog Grada u dužini od 10 km. U ovu potragu se uključio i tim za spašavanje na vodi i pod vodom Republičke uprave civilne zaštite RS, pripadnici Službe CZ Slavonski Brod, DIP CZ Osijek, DIP CZ Zagreb, pripadnici HGSS-a (timovi iz Slavonskog Broda i Požege), pripadnici policije, spasilački tim AFAD-a iz Republike Turske.

FUCZ, osim što je uključena u potragu, pripadnicima spasilačkog tima AFAD-a ustupila je na korištenje resurse potrebne za pretragu. Potragu dodatno otežava postojanje minskih polja cijelom dužinom uz obalu rijeke Save u području na kome se odvija potraga (teritorij Bosne i Hercegovine), velika količina smeća i drveća koje plove rijekom ali i visok vodostaj i smanjena vidljivost usljed zamućenosti rijeke Save