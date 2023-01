Stevandić: Nikšić je pod velikim pritiskom, cilj SDA je da se ne formira vlast

On je rekao da je RS, koja se drži prilično čvrsto, nezaštićena teritorija srpskog naroda, ali koja je pod međunarodnim ugovorom i sa nacrtanim granicama, "dok je Kosovo pod određenom okupacijom".

"Biznis klub oko Izetbegovića i SDA"

On je rekao za TV Hepi, prenosi RTRS, da se često u zapadnim ambasadama doživi loše njegova izjava da su granice RS jedine poslije Drugog svjetskog rata koje su plod međunarodnog ugovora i nacrtane u Evropi.

- Nijedna druga granica nije nacrtana. To je činjenica. A granica reguliše vlasništvo. Moje do granice, tvoje je od granice. Mi nemamo problem da živimo sa tim da poštujemo Federaciju BiH - rekao je Stevandić.

Odgovarajući na pitanje da li je Vijeće ministara u opasnosti, poslije izjave predsjednika SDP-a i jednog od lidera Osmorke Nermina Nikšića da se ponovo razgovara sa predsjednikom RS i liderom SNSD Miloradom Dodikom, Stevandić je ocijenio da to pokazuje da je Nikšić sada pod velikim pritiskom "politike sećije" ili "sarajevske čaršije", te da se veliki novac troši da se obesmisli i podijeli Osmorka.

- U to su uključene razne paraobavještajene službe vezane za nelegalnog direktora obavještajne službe BiH, a tu je biznis klub fokusiran oko Bakira Izetbegovića i SDA - naveo je Stevandić.

On je dodao da je Nikšić sigurno jedna od prvih meta i da razumije da on traži neku vrstu izlaza iz tog pritiska da bi se vratio pregovorima, nekim novim dogovorom.

- Postoji rješenje i za to da BiH ima ugovor FBiH i RS o investicijama, o zemlji, da se to riješi ugovorom strana, da jedni drugima ne smetamo. Možda bi se to u Sarajevu bolje razumjelo - istakao je Stevandić, koji je i predsjednik Ujedinjene Srpske.