Magoda: Ako roditelji ostave alkohol i cigare, imat će djeci za skijanje

Magoda: Turistička zajednica KS je ozbiljna firma

Turističku zajednicu KS, tvrdi, ostavlja kao ozbiljnu firmu, koja je, kako kaže, promovirala ne samo Sarajevo i sarajevski kanton, nego i Bosnu i Hercegovinu. S tim u vezi osvrnuo se i na dane iza nas koje je obilježila polemika povodom novogodišnjeg koncerta u Sarajevu.

- Izabrali smo Dubiozu kolektiv koja je bend dobro poznat i u regionu, a mi treba da znamo da je tokom zimskih praznika u BiH najviše posjetitelja upravo iz zemalja regiona. Tako je bilo i ove godine. Rekordna posjeta uopšte ne čudi, jer smo targetirali najbolji bh. bend i pokazalo se da smo pogodili i da smo napravili ozbiljan spektakl! - naveo je.

Na naš upit, nakratko se osvrnuo i na negativne komentare koji su uslijedili nakon novogodišnje proslave.

- Lako je da ljudi sjede iza telefona i kuckaju negativne komentare, a možda ne znaju organizirati ni vlastiti rođendan. Ovo je kompleksan event, sigurno je bilo nedostataka, ali nisam kompetentan da kažem da je bio problem. Ali, sigurno 500 plus ljudi koji su rekli da su imali problem sa zvukom su upravu. To ćemo riješiti sa organizatorom, ali to nikako ne smije pokvariti sliku grada Sarajeva. Nijedan loš komentar od turista nemamo - dodao je.

Tvrdi da je popunjenost smještajnih kapaciteta, među njima i apartmana i soba na dan, bila maksimalna. Tako su mu se, kaže, javili i turisti koji su smještaj pronašli u Visokom, samo kako bi prisustvovali novogodišnjoj proslavi u Sarajevu.