Semir Efendić: Zatražili smo da se Zakon o nepokretnoj imovini u NSRS povuče, to je bio minimum da nastavimo dalje

Nakon održanog sastanka Osmorke i lidera SNSD-a Milorada Dodika u Doboju, izjavu za medije dao je i lider Stranke za BiH Semir Efendić.





- Pa evo mi smo prije dva dana dali najavu da u ovakvim okolnostima ne bi bili spremni učestvovati u formiranju vlasti na državnom nivou, prije svega to se odnosilo na događaj koji je bio neposredno nakon potpisivanja sporazuma o zajedničkim principa djelovanja, a to je o donošenje Zakona o nepokretnoj imovini u Skupštini RS, nakon što je Ustavni sud utvrdio da to nije nadležnost skupštinskog parlamenta. Mi smo danas jasno postavili pitanje i zatražili da se taj zakon povuče iz procedure. To bi bio neki minimum da bi mi dalje nastavili, ali nije bilo spremnosti da se na taj način razgovara - izjavio je Efendić.