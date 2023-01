Ove godine bi mogla početi izgradnja autoceste od Tuzle do Maoče

Historijski dan za Tuzlu

Važan prvi korak

Današnji sastanak održan je na inicijativu izvršnog direktora JP Autoceste Federacije BiH, Ešefa Džafića i predsjedavajućeg Komisije za saobraćaj i komunikacije pri Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, Jasmina Imamovića.

- Važan je ovaj prvi korak, ova dionica autoputa od Mihatovića do Previla je važna i za državu Bosnu i Hercegovinu i za regiju. Ovaj kanton je najmnogoljudniji u BiH, a kada se dodaju Brčko Distrikt i Posavski kanton, ovo je najmnogoljudnija regija. Radi se o ekonomski najpotentnijem dijelu BiH koji će biti mnogo snažniji kada budemo imali ovaj autoput.

Važno je i za oba entiteta, radi se o dionici, dijelu puta Sarajevo – Beograd, koji prolazi kroz Bijeljinu, Brčko, Orašje, Tuzlu i Žepče. Važno je da se povežemo sa Zenicom, granicom, rijekom Savom i cijelom Sjeveroistočnom BiH, gdje živi oko milion ljudi. Dugo smo čekali i zahvalan sam na ovom sastanku izvršnom direktoru JP Autoceste FBiH, čitavoj ekipi inžinjera, projektanata, pravnika. Hvala i vršiocu dužnosti gradonačelnika, dr.sc. Lugaviću, na spremnosti i entuzijazmu službi.

Snažnu podršku, kao predsjedavajući Komisije za saobraćaj i komunikacije pri Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, dajem i nastaviti ću sa tom podrškom jer se radi o jako važnom projektu, koji je vezan za poboljšanje ekonomske održivosti BiH i kvalitete života građana – izjavio je Jasmin Imamović.

Tokom sastanka prezentirani su Idejni projekat autoceste Orašje – Tuzla, dionica Tuzla – Maoča LOT5 i Elaborat identifikacije parcela za eksproprijaciju – LOT 5.

- Mi smo do sada uradili Idejni projekat dionice ove autoceste do Previla, koji je predat, a do kraja januara očekujemo i završetak Idejnog projekta do Maoče. Poslije toga slijedi izrada Elaborata ekproprijacije, predaja istog, za eksproprijaciju zemljišta na ovom dijelu dionice do Previla. Nakon toga slijedi izrada Glavnog projekta, a kada se steknu uslovi bit će objavljen i tender za početak radova.

Očekujem da gradnja ove autoceste, od Mihatovića do Previla, krene u drugoj polovini tekuće godine. Vlada FBiH je obezbijedila sredstva za izgradnju dijela ove autoceste, u iznosu od 134.000.000KM, kao i sredstva za projektovanje i eksproprijaciju. Sredstva nisu upitna i sada je do dinamike i angažovanosti svih učesnika. Uposlenike i čelnike Grada Tuzle ne treba moliti, oni su zaista učinili mnogo toga sa svoje strane, da dođemo u ovu fazu izrade projektne dokumentacije pa i samog čina početka gradnje - istakao je izvršni direktor JP Autoceste Federacije BiH, Ešef Džafić.