Poziv "ravnogorcima" na okupljanje za Badnje veče ponovo uznemirio povratnike u Višegradu

"Događaj nema organizatora"

- Znajući prethodne godine da nijedno okupljanje nije prošlo bez uvreda, bez pozivanja na genocid, koliko to duboko vrijeđa preživjele žrtve, članove porodica ubijenih, posebno povratnike. Vjerujte da se čovjek vraća u najteže momente i da strahuješ, pa i ako se u svojoj kući zaključaš, ne znaš da li će ti neko pokucati na vrata i nešto ti ponovo uraditi - kazala je Hasečić.

Iz Udruženja “Žena žrtva rata” su podsjetili da su trojica pripadnika pokreta ove godine osuđena za izazivanje mržnje.

Sa portala Višegrad 365 – koji je objavio poziv na okupljanje u petak, 6. januara, od 16:30, u koloni automobila prema Državini, gdje se nalazi manastir s bistom Draže Mihailovića, četničkog vođe iz Drugog svjetskog rata – za BIRN BiH su rekli da su najavu dobili od Dragana Karišika iz Višegrada, koji im je kazao da će se organizovati okupljanje i obilježavanje.

Karišik je potvrdio za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) da je on dostavio informaciju navodeći kako događaj nema organizatora, nego da to rade tradicionalno godinama svi građani i “ravnogorci” zajedno.

- Očekuje se, kao i svake godine, ko može da dođe, a ko nema obaveze na Trgu, polazak u pola pet. Mi to tradicionalno svake godine, palimo badnjake, tako je to ostalo, ‘ravnogorci’ i ostali narod - rekao je on i dodao da očekuje odziv većeg broja osoba.

Iz Policijske uprave Foča su na upit BIRN-a BiH kazali da nisu primili prijavu javnog okupljanja “ravnogoraca” iz Višegrada i da nemaju informacija o ovom događaju.