Dodik: Saradnja sa Osmorkom i HDZ-om je odlična prilika da građani profitiraju

- Promijenile su se geopolitičke okolnosti. Svijet danas definitivno više nije isti kakav je bio u vrijeme moja prethodna dva mandata na mjestu predsjednika RS, kaže u intervjuu za "Glas Srpske" lider SNSD-a Milorad Dodik.

- Naš primarni stav je da nećemo da se miješamo u sukob u kojem su dva, i to pravoslavna naroda, dvije zemlje sa kojima imamo dobre odnose. Mi smo iskusili sankcije i posljedice koje one vuku za sobom, mi to ne želimo nikome, posebno ne onima koji su pokazivali i pokazuju razumijevanje za našu političku poziciju zasnovanu na Dejtonskom mirovnom sporazumu - rekao je Dodik za, odgovarajući na pitanje da li će RS zadržati stav da ne uvodi sankcije Rusiji.

Odgovarajući na pitanje da li se mogu očekivati veći pritisci na BiH, a time i na RS iz Brisela zbog činjenice da je BiH dobila status kandidata za članstvo u EU, Dodik je rekao da je BiH kolateral izmijenjenih odnosa na međunarodnom planu, da je pritisaka bilo i bit će ih, ali da je na RS da se trudi da sačuva svoje interese, te ni u jednom sukobu ne zauzima stranu.