Hurtić odgovorio Arnautu: Vaše frustracije oko nemogućnosti funkcionisanja osmorke nemojte liječiti spinovanjima i aktualiziranjem neistina

Ponavljao neistine

U hladovini dijelio predizborne letke

Amir Hurtić nije moj amidžić

Jednom ste kazali da Vam je novogodišnja želja da posjetite Banjaluku, kao da se radi o gradu na nekom drugom kontinentu. Pa bujrum, u Banjaluku, jedan od najljepših gradova u našoj domovini. Tu je moje radno mjesto.

Da ponovim, Amir Hurtić nije moj amidžić. Prestanite lagati. On nije, kako kažete „taj Amir Hurtić“. On je delegat u Klubu Bošnjaka u Vijeću naroda RS, koji je za razliku od Vas i Vašeg parazitiranja na budžetu, ovih dana počelo da radi svoj posao i zajedno sa četiri kolege u Klubu Bošnjaka, pokrenuo pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog zakona o imovini.

Šta ste Vi uradili dok ste bili poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, osim što ste promijenili stranku i postavljali besmislena poslanička pitanja?

Nisam ja omogućio Dodiku četvrtog delegata, nego opozicija, koja nije bila spremna da podrži našeg kandidata. I ne razumijem zašto uporno ponavljate kako sam ja Dodikov čovjek, a ne bi Vam bile mrske ruke SNSD-ovih poslanika da Vas podrže za ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Podsjetit ću Vas, ukoliko do pisanja ovog odgovora niste promijenili stranku, Naša stranka, čiji ste član, je koalicioni partner SNSD-a na državnom nivou.

Vaše frustracije oko nemogućnosti funkcionisanja osmorke, odnosno šestorke, nemojte pokušavati liječiti spinovanjima i aktualiziranjem neistina. Ja Vam ne mogu pomoći da ispunite Vašu životnu želju i postanete ministar vanjskih poslova. A i da mogu, to ne bih uradio, jer ste bili potpuno nevidljivi dok se bili ambasador naše države u Australiji.

I na kraju, ovo Vaše banalizovanje nacionalne pripadnosti, je posebno uvredljivo. Ja sam Bošnjak i na to sam ponosan. Ne znam kako se Vi izjašnjavate, niti me zanima. Ljude vrednujem po tome kakvi su, koliko znaju i šta su uradili. Jasno mi je da su pojedinci u stranci kojoj pripadate, zbog pozicija mijenjali nacionalnost. To je vaše pravo. Ja to poniženje sebi ne bih dozvolio - naveo je u pismu.