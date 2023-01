Nikšić: Vaše dezinformacije, laži i besramnost prelaze sve granice

Lider SDP-a Nermin Nikšić oglasio se na Facebooku uoči proslave neustavnog Dana RS u Istočnom Sarajevu. Kako je istakao, očekuje novi nalet populističkog patriotskog zanosa zbog obilježavanja 9. januara i "samo čekam kada će nas prozvati što nismo spriječili dodjelu odlikovanja Putinu".

- I sve to jer smo potpisali dokument naslovljen "Smjernice, načela i ciljevi u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na nivou BiH za period 2022-26".

Iako sporazum još nije realiziran, to neće spriječiti medije naklonjene onim koji su sada dio vlasti sa SNSD-om da šire histeriju kao da se 9. januar prvi put obilježava ove godine i kao da je to rezultat spomenutog sporazuma. Naravno da to nema veze s istinom, ali kada je istina bila važna režimskim medijima i vojsci botova koja ima samo jedan zadatak za sve propuste politike njihovih poslodavaca optužiti nekog drugog?