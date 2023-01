Eko Akcija pokrenula inicijativu: U hotelu "Maršal" na Bjelašnici formirati dječiju bolnicu

Nevladina organizacija Eko Akcija zatražila je od Vlade Kantona Sarajevo i Vlade Federacije BiH da se formira dječija bolnica u objektu hotela "Maršal" na Bjelašnici.

U svojoj inicijativi navode da je Bosna i Hercegovina prije rata imala nekoliko bolnica za djecu na moru, u Cavtatu, Zaostrogu i Zelenici. Tamo su boravila i liječila se djeca iz zagađenih gradova cijele Bosne i Hercegovine bez obzira na njihov materijalni status.

- Poslijeratne vlasti u BiH su te bolnice raznim pljačkaško-pravnim mahinacijama vjerovatno sve izgubile. Nisu ni pokušali napraviti nove. Predivne planine Bosne i Hercegovine imaju idealne uslove za oporavak djece oboljele od plućnih bolesti, no boravak na njima mogu priuštiti samo oni bogati. Bolesna i siromašna djeca su osuđena da udišu zagađeni zrak naših gradova. Stotine miliona maraka javnog, našeg novca su potrošene na našim planinama, i to uglavnom da bi se privatnicima uvećala zarada na gradnji i prodaji nekretnina. Rijetki objekti napravljeni javnim novcem su napravljeni za one koji imaju novca, a ne za one koji su u potrebi - navode iz Eko Akcije.