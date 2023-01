Akademik i istaknuti stručnjak u oblasti energetike: Preminuo Mirko Zelić, danas sahrana

Redovni član HAZU-a od 2000.

On se rodio 8. novembra 1936. u Kandiji u blizini Bugojna. Diplomirao je 1964. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1982. i doktorirao.

Radio je u INA-Naftaplinu, gdje je od 1995. do 2001. bio direktor Sektora proizvodnje nafte i plina te izvršni direktor poduzeća od 2004. do 2008. Od 1990. bio je redoviti profesor Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu. Predavao je kolegije Rudarstvo, Pridobivanje nafte i plina te Tehnologija sabiranja i transporta nafte i plina.

Redovni član HAZU-a bio je od 2000., a od 1997. bio je član saradnik. Od 2004. do 2010. bio je sekretar Razreda za tehničke znanosti, a od 2011. do 2018. član Predsjedništva HAZU.

Bio je predsjednik Znanstvenog vijeća za naftu i plin HAZU od 1999. do 2017, a od 2017. do smrti predsjednik Znanstvenog vijeća za naftno-plinsko gospodarstvo i energetiku. Bio je i predsjednik Hrvatske udruženja naftnih inženjera i geologa od 2004. do 2018. te glavni urednik časopisa Nafta i plin od 2004. do 2015. godine.