Ovo su cijene skijanja na Vlašiću: Sezona počinje sutra

Za ljubitelje skijanja konačno je došlo vrijeme, jer od sutra počinje sezona na Vlašiću. Snijeg je jučer pao na ovoj planini, a od sada je dostupan i cjenovnik usluga skijanja.

U funkciji će od sutra biti ski liftovi Babanovac I i II, Markovac, EKO FIS te Baby ski lift.

Staze koje će biti dostupne su Babanovac i Markovac.

Dnevna karta u vremenskom periodu od 9 do 16 sati košta 30 KM, poludnevna od 9 do 12:30 i od 12:30 do 16 sati 20 KM, dok noćno skijanje košta 20 KM. Noćno skijanje održava se srijedom, petkom i subotom u vremenu od 18:30 do 21:30 sati.