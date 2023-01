Savez samostalnih sindikata BiH: Vlada FBiH "počastila" radnike sa 53 KM

Vlada Federacije BiH je, kao jednu od posljednjih odluka, na kraju osmogodišnjeg mandata odlučila "počastiti" radnike i radnice u FBiH rastom najniže plate u iznosu od čak 53 KM, navode iz Saveza samostalnih sindikata BiH.

U posljednjih 12 mjeseci su minimalni troškovi života četveročlane porodice porasli za 634,40 KM i u decembru 2022. godine su iznosili 2.991,44 KM (poređenja radi u januaru iste godine je Sindikalna potrošačka korpa koštala 2.357,04 KM).

Najviša inflacija

Bez obzira na ovaj podatak, na činjenicu da se suočavamo sa najvišom inflacijom u regionu i da je zabilježen rast cijena na godišnjem nivou od 16,3 posto, Vlada Federacije BiH svojom odlukom poručuje radnicima d aim je za život sasvim dovoljno 596 KM mjesečno.

Podsjećamo da su u novembru 2022. godine u odnosu na novembar 2021. godine Hrana i bezalkoholni napici u prosjeku poskupili za 24,5 odsto, alkoholna pića i duhan za 2,5 odsto, stanovanje i režijski izdaci za 19,1 odsto, namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 12,2 odsto, zdravstvo za 2,2 posto, prijevoz za 23,8 posto, komunikacije za 1,5 posto, rekreacija i kultura za 11,5 posto, obrazovanje za 2,4 posto, usluge restorana i hotela za 11 posto, te ostala dobra i usluge za 8,1 posto.

Ostavljanje mogućnosti poslodavcima da mogu povećati radnicima platu do 400 KM je ništa drugo do ispunjavanje želje poslodavcima koji su do sada radnicima isplaćivali dio plate u kovertama, varajući tako i državu i radnike, da taj iznos sada isplaćuju legalno uz smanjenu stopu doprinosa. U prijevodu, radnicima se nudi eventualna plata do 1.000 KM. Koliko je ostavljanje opcije poslodavcima da mogu ili trebaju isplatiti nešto radnicima dobra pokazalo se na primjeru isplate jednokratne pomoći radnicima u iznosu od 1.080 KM.

Profiti za iste poslodavce

Podsjećamo da je manje od četvrtine zaposlenih u FBiH dobilo taj iznos, a da najveći broj onih koji su najugroženiji može samo sanjati da će od svoga poslodavca dobiti tu novčanu pomoć. Dakle, sasvim je normalno da se postavi pitanje šta je garancija da će poslodavac radnicima povećati platu.

Istovremeno, u svim zemljama regiona je minimalna plata veća nego što je to slučaj kod nas, tako da npr. u Crnoj Gori iznosi 450 EUR, Srbiji 361 EUR sa tendencijom daljnjeg rasta, a o zemljama Evropske unije je suvišno i govoriti.

Očekujemo da će parlamentarci i ovaj put pokazati da su odgovorniji od odlazeće Vlade FBiH i da će što prije usvojiti Prijedlog zakona o minimalnoj plati kojom će ona biti definisana u iznosu od 1.000 KM, zajedno sa Prijedlozima zakona o doprinosima i porezima čime će se poslodavcima umanjiti troškovi poslovanja, a taj iznos biti usmjeren onima koji svojim radom obezbjeđuju profite za te iste poslodavce, dakle radnicima i radnicama, saopćeno je iz Saveza samostalnih sindikata BiH.