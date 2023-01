Nema bojazni od izlijevanja rijeke Trebižat

Trenutni nivo rijeke Trebižat na vodomjernoj stanici Humac je najveći i iznosi 338 centimetra, ali sve je pod kontrolom i nema nikakvih bojazni od izlijevanja rijeke iz korita, izjavio za Fenu rukovodioc Odjela za zaštitu od poplava Agencije za vodno područje Jadranskog mora Anel Nurković.

Postavljene vreće sa pijeskom

- Na najkritičnijim mjestima postavili smo vreće s pijeskom, to je jedan od načina zaštite. Inače, na 330 centimetara proglašavamo vanredne mjere odbrane od poplava, ali od tog nivoa imamo otprilike još 40 centimetara prostora do dna postavljenih vreća, tako da je gornja granica otprilike nekih 370 centimetara. Ovisi samo je li to dotok s lijeve strane gdje imamo rijeku Vriošticu ili je iznad tog kritičnog mjesta, ako ga uopće možemo nazvati kritičnim. Mi to reguliramo hidroelektranom Peć Mlini - kazao je Nurković.

Po njegovim riječima, u odnosu na jučerašnji dan situacija na terenu se popravlja, a i vremenska prognoza ide u prilog.

- Po najavama za danas kiša bi trebala padati do 12 sati, a nakon toga se očekuje poboljšanje vremenskih uvjeta, tako da očekujemo da će se situacija na terenu dodatno popraviti - naveo je Nurković.

Vodostaj Neretve

Što se tiče vodostaja na rijeci Neretvi, Nurković je naveo kako je i tu situacija pod kontrolom.

- U hidroelektrani Jablanica imamo oko sedam metara slobodnog prostora za prihvatiti neki veliki vodni val, kojeg nema na vidiku. Što se tiče Konjica situacija je bolja nego jučer kada je bilo malo problema, ali oni nisu došli od rijeke Neretve. Put prema Glavatičevu bio je zatvoren, ali vrlo kratko, te je pušten u promet. Također, na Popovo polje dolazi malo veća količina vode iz Trebinja, ali i to je pod kontrolom crpne stanice Čapljina - kazao je Nurković.