FHMZ: Danas snijeg, na jugu zemlje kiša

U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno vrijeme većinom sa snijegom. Na jugu zemlje kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jakog vjetra može biti na području Krajine i jugozapadu Bosne. Temperatura zraka većinom između -4 i 2 stepena, na jugu zemlje od 5 do 10 stepeni.

U Sarajevu oblačno sa snijegom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -3 stepena, a najviša dnevna oko 0 stepeni.

Narednih dana snijeg

U nedjelju će također oblačno vrijeme većinom sa susnježicom i snijegom. U nizinama može padati i kiša. Na jugu zemlje samo kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0 stepeni, na jugu do 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3 stepena, na jugu od 6 do 9 stepeni.

U ponedjeljak oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom. U nizinama će padati i kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1 stepen, na jugu zemlje do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 4 stepena, na jugu zemlje do 10 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Hladno vrijeme praćeno padavinama, kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata uzrokovaće pojačane tegobe. Od meteopatskih reakcija moguće su glavobolja, iscrpljenost, reumatski i bolovi na mjestima povreda. Poželjno je umanjiti boravak na otvorenom i ne izlagati se jačim naporima.