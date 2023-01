Na Bjelašnici sipa snijeg kao iz rukavice, ali stigle hiljade skijaša

Kako javlja naš reporter, snijeg na olimpijskoj planini sipa kao iz rukavice ali to nije spriječilo brojne ljubitelje zimskih sportova da iskoriste dan.

Kako navode iz FHMZ-a trenutna temperatura je -10 stepeni.

Na Bjelašnici su u funkciji liftovi šestosjed, heliodrom, K1 i BX dok se može skijati na stazama Vučko, Spust i Kolijevka.

Cijena dnevne karte se kreće od 20KM do 28KM, dvodnevna od 38KM do 52 KM, dok ćete za trodnevnu kartu morati izdvojiti od 55KM do 76KM. Baby lift košta 15KM.