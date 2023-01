Bregu: Stotine priča građana koji nisu mogli vidjeti rodbinu zbog viza će uskoro biti prošlost

Generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu je kazala da će uskoro dug postupak dobijanja vize biti stvar prošlosti i da je izuzetno ponosna na ulogu Vijeća za regionalnu saradnju u tom procesu.

Dugotrajni, složeni postupci i visoka stopa odbijenih viza su u zadnjih nekoliko godina značajno smanjili broj kosovskih i bosanskohercegovačkih građana koji dolaze jedni drugima u posjetu.

Program za mobilnost

- Kaže se da te najbolje razumije onaj koji je i sam prošao isto. I dok čekamo da Sporazum o slobodi kretanja sa ličnom kartom stupi na snagu na zapadnom Balkanu, sreli smo se sa jednim od ljudi koji se godinama borio sa dugotrajnim postupkom dobijanja vize kako bi vidio svoje najmilije. Tu sam sa Albanom Ukajem, Kosovarom, koji više od dvadeset godina živi u Sarajevu - rekla je generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu započinjući priču sa glumcem Albanom Ukajem.

U okviru programa za mobilnost Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište (CRM), šefovi vlada sa Zapadnog Balkana su na samitu Berlinskog procesa održanom 3. novembra 2022. godine u Berlinu potpisali tri sporazuma o mobilnosti, uključujući Sporazum o slobodi kretanja sa ličnom kartom. Očekuje se da će sporazumi uskoro biti ratificirani i stupiti na snagu u skladu sa domaćim zakonskim okvirima.

Vize uskoro stvar prošlosti

- Dan kada je sporazum potpisan u Berlinu, nazvao me otac, koji je bio veoma emotivan. Neki ljudi to možda ne razumiju, ali radi se 23 godine dugom životu sa vizama. Neko može misliti da su to manji problemi, ali nisu. Kada neko tri ili četiri godine ne vidi svog nećaka, u periodu kada se gradi njegova ličnost, to je kao da se uopšte ne poznaju - rekao je Ukaj.

Bregu je rekla da je to jedan od stotina slučajeva priča ljudi koji su godinama na svojim leđima nosili muku nemogućnosti da vide rodbinu zbog viza, ali da će uskoro dug postupak dobijanja vize biti stvar prošlosti, saopćeno je iz RCC-a.