Enver Beganović na putu ka Meki stigao do Rudog: Budući hadžija prepješačio 1.500 kilometara

Cazinjanin Enver Beganović, koji živi u Austriji, prevalio je prvih oko 1.500 od ukupno 6.600 kilometara na putu do Meke, gdje ove godine namjerava obaviti hadž.

Dobri trenuci

Krenuo je 18. novembra iz Mauthauzena, a jučer je prepješačio dionicu Rogatica – Rudo.

- U Sarajevu sam se zadržao tri sedmice čekajući vizu za Saudijsku Arabiju, ali, nažalost, to se odužilo pa sam krenuo i očekujem da je dobijem usput - kazao je Beganović tokom kraće pauze u Ustiprači kod Goražda.

Na napornom putu doživio je i sunce, i kišu, i snijeg, i led, ali kaže da ga ništa ne može iznenaditi jer posjeduje profesionalnu opremu, a zdravlje ga dobro služi i dobro se osjeća.

- Samo da nema snijega, prosječno dnevno prijeđem 40 do 60 kilometara. Pokreće me vjera - istakao je Beganović. Usput doživljava mnogo lijepih trenutaka zahvaljujući dobrim ljudima koje sretne, koji ga pozdrave, ponude mu pomoć.

Lijepo iskustvo

- Očekivati je od naših Bošnjaka da će me podržati, upitati da li mi nešto treba, ali vrlo lijepa iskustva imam i iz mjesta gdje živi katoličko ili pravoslavno stanovništvo. Krenuo sam bez predrasuda, pun pozitive, očekivao sam lijepe stvari, ali ovakve ne. Najviše me se dojmi kad čovjek koji čuje da ću naići izađe na cestu da bi me sreo. Ljudi znaju uživati u tuđoj sreći, a ja sam sretan na ovom putu, svakim danom sretniji - dodao je Beganović.

Njegova kolica s opremom ukrašena su zastavama Austrije, Hrvatske, BiH i rodnog USK, a na odredište namjerava doći sa zastavama svih 12 država.

Enver Beganović svoj put planira završiti krajem juna 2023. godine.

Posvetio se sebi

- S godinama osjećam da se trebam vratiti na pravi put. Dosadašnji način i tempo života koji mi je nametnut odveli su me negdje drugo, nisam onaj svoj, pa sam se na ovaj način odlučio posvetiti sebi. Ne smatram se lošim, ali s ovog puta nadam se da ću se vratiti bolji - kazao je Beganović.

Na svetom mjestu proučit će dovu za svoju porodicu, domovinu, prijatelje koje sretne i koji u mislima putuju s njim, za sve muslimane i sve dobre ljude svijeta.