Muslimani širom svijeta večeras obilježavaju Lejletul-regaib

Mubarek noć Lejletul-regaib nastupa večeras s akšam-namazom. Muslimani širom svijeta večeras će se okupiti u džamiji, a noć će biti obilježena prigodnim programima.

To je noć tišine i smiraja, noć želje, nade i optimizma.

Ova noć najavljuje početak mjeseca redžeba za kojeg je poslanik Muhammed, a.s, tražio od Allaha, dž.š, da ga blagoslovi i da u njemu i mjesecu ša’banu ispuni berićet i milost kako bismo dočekali mjesec ramazan.

Ovakve noći su prilika da se obnovi veza sa Bogom. Također, prilika je da mnogi pored namaza, koji su dužnost obavljaju i nafila namaze (op.a. dobrovoljni namaz).

Ova noć je možda i prvi korak za prihvaćanje i razumijevanje Božije milosti kakvu nam opisuje hadis u kojem je naš poslanik Muhammed, a.s., rekao: “Uzvišeni Allah kaže: Ja sam u stanju učiniti Svome robu ono što o Meni misli, i s njim sam kad Me spomene. Ako on Mene spomene u sebi, i Ja njega spomenem u Sebi; a ako Me on spomene u nekoj skupini, Ja njega spomenem u skupini boljoj od nje. Ako se on Meni približi za jedan pedalj, Ja se njemu približim za jedan lakat; a ako se on Meni približi za jedan lakat, Ja se njemu približim za jedan hvat. Ako on Meni ide običnim hodom, Ja njemu idem žurno!”