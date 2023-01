Reis Kavazović se sastao sa Asisijem Čulikatom: Razgovarano o međureligijskoj saradnji

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović danas je u svom uredu u Sarajevu primio apostolskog nuncija u našoj zemlji mons. Francisa Asisija Čulikata, čija je ovo prva službena posjeta Islamskoj zajednici, saopćila je MINA.

Razgovarano je o brojnim pitanjima današnjice, naročito o odnosima među različitim religijama i potrebi međuljudske i međureligijske saradnje.

Međuvjerske relacije

U muslimansko-kršćanskom dijalogu osnova bi, kako je istaknuto, trebala biti "Povelja o ljudskom bratstvu", potpisana u februaru 2019. godine u Abu Dabiju između najviših muslimanskih i katoličkih autoriteta.



Reisu-l-ulema je gosta informirao o međuvjerskim relacijama u našoj zemlji, kazavši da su one prilično dobre i da se saradnja odvija kako na visokom, tako i na lokalnim nivoima, gdje se imami i kršćanski svećenici susreću, razgovaraju, druže i pomažu međusobno.

- Mi vrlo često pomažemo i izgradnju crkava. Vjerujemo da su ovdašnje i crkve i džamije naše, bosanske. Čak smo i svoju pomoć narodu Ukrajine uputili putem hrvatskog Caritasa, držeći da je to najprimjereniji put. No, ponekad i prigovorimo jedni drugima, uglavnom izazvani politikom. To mi nikada ne bude drago. Volio bih kad toga ne bi bilo - kazao je reisu-l-ulema.

Naglasio je da je "ono što smo naučili iz prethodnih vijekova u kojima je među nama bilo i loših stvari, jest da je dijalog temelj opstanka ljudi i da on nema alternative."

- Vaša eminencijo, i islam i kršćanstvo uče da čovjek može počiniti zlo i da je odgovornost individualna, ali da ako dođe na stepen da se pokaje, zaslužuje oprost. Nažalost, u našoj zemlji imamo nešto sasvim drugo: zločinitelji se ne kaju! Umjesto toga bivaju slavljeni kao heroji! Mislim da vjerski lideri ne rade dovoljno na tom planu, da u ljudima ne razbuđuju osjećaj pokajanja, što je ozbiljan problem i prepreka oprostu i pomirenju- kazao je, između ostalog, reisu-l-ulema.

Izrazi saučešća

Apostolski nuncij mons. Čulikat je reisu-l-ulemi zahvalio što je, povodom smrti ranijeg pape Benedikta XVI aktuelnom papi uputio izraze saučešća.

- Želim Vam zahvaliti i na lijepim odnosima koje gajite i iskazujete prema ovdašnjoj Katoličkoj crkvi. Lično ću se snažno angažirati na približavanju među nama, shodno 'Povelji o ljudskom bratstvu' usvojenoj u Abu Dabiju. Svi trebaju biti aktivni u izgradnji mira. Posebno to trebaju činiti ljudi vjere i vjerski lideri - kazao je nuncij mons. Čulikat.

Dodao je da je izuzetno obradovan činjenicom da je u Bosni i Hercegovini uspostavljeno Međureligijsko vijeće i da se predstavnici različitih vjerskih skupina tu okupljaju, razgovaraju i zajednički djeluju, saopćila je MINA.