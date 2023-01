Mijatović: Ne znaju oni Nermina kad ga iznevjere, upoznat će i njega i SDP u ponedjeljak

Potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović gost je emisije Face to face sa Senadom Hadžifejzovićem. On je govorio o izboru delegata za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, odnosno o tome kako je SDP ostao bez delegata u ovom zakonodavnom tijelu.

- Što ne kažu da sa po jednim zastupnikom traže ministre i u Kantonu i u Federaciji?! Sad ćemo mi veliki da sjednemo, pa da se ispričamo. Nisam ja jedini koji je šutio u SDP-u, poštovali smo stav predsjednika. Kako ti ljudi imaju obraza da igraju na ovakav način?! Žao mi je, Nermin je bio više nego korektan, SDP se spustio ispod svih nivoa - kazao je.

Poručio je: "Ide nova tura, nova avantura, spremite se".

- Mi SDP-ovci ne diramo nikoga prvi, svaki smo proces ispoštovali, ali izgleda da korektnost nije vrlina nego su je protumačili kao manu. Neka javnost vidi ko laže i ko vara, igramo od ponedjeljka Premijer ligu, pa ćemo da vidimo kako se snalaze ovi seoski klubovi.

Istakao je da je šutio tri mjeseca.

- Veliki je neuspjeh za SDP što nemamo delegata u Domu naroda FBiH. Slijedi brutalan i oštar odgovor onima koji su postupali mimo dogovora i razgovora. Kod Nermina Nikšića me nervira što ljudima vjeruje do kraja, to se desilo u ovom slučaju. Ne znaju oni Nermina kad ga iznevjere, upoznat će i njega i SDP u ponedjeljak.